Stanley Tucci visita il ristorante Uliassi durante le sue riprese, diventando uno dei primi personaggi noti a frequentare la spiaggia di velluto. La presenza dell’attore e conduttore televisivo si inserisce nel contesto di una serie documentaristica, con l’obiettivo di scoprire e raccontare alcune realtà gastronomiche italiane. La tappa al ristorante è stata segnalata come una delle prime visite di personaggi pubblici in questa località.

Arrivano i primi vip sulla spiaggia di velluto, per Stanley Tucci tappa ‘obbligata’ al ristorante Uliassi. "Grazie a Stanley Tucci per essere passato nel nostro ristorante e aver dedicato una puntata della sua serie alla nostra ‘amazing’ regione. Troverete le Marche, la nostra terrazza sul mare e l’ossobuco alla marinara nella terza puntata di ‘ Tucci in Italy ’". L’attore statunitense di origini calabresi, che da anni ha scelto di vivere in Italia, è il protagonista assoluto della seconda stagione della docuserie "Tucci in Italy", prodotta da National Geographic e appena sbarcata sulla piattaforma Disney+. Nel suo viaggio antropologico e gastronomico attraverso la penisola, la star hollywoodiana ha dedicato una tappa speciale alle Marche, muovendosi tra tradizione verace e ristorazione stellata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stanley Tucci porta Uliassi nella sua docuserie

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