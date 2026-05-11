Hollywood fa tappa a Portonovo | Stanley Tucci al ristorante Emilia per una puntata della sua docuserie

ANCONA – La sua convinzione è che il modo migliore per capire un paese sia attraverso il suo cibo. Da qui, l’idea di una ricerca culinaria per esplorare il legame tra i piatti, la terra e la sua gente. Il viaggio di Stanley Tucci che ha poi dato sostanza a un format televisivo targato National.🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Il trailer della nuova docuserie di Stanley Tucci (braccio destro di Miranda ne Il Diavolo veste Prada 2) girato nel ristorante Emilia Di Portonovo. Il video

Emily Blunt e Stanley Tucci ricevono la stella sulla Hollywood Walk of FameEmily Blunt e Stanley Tucci hanno ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame.