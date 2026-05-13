Il 13 maggio 2026, a Macerata, è stata trasmessa una puntata di “Tucci in Italy,” la serie di National Geographic disponibile su Disney+. In questa occasione, l’Osteria dei Fiori è stata al centro del racconto, con l’attore e regista statunitense Stanley Tucci che ha mostrato i piatti e le tradizioni della regione. La puntata si è concentrata sulla presentazione di questo locale e delle sue specialità.

Macerata, 13 maggio 2026 – L’Osteria dei Fiori protagonista di una puntata di “Tucci in Italy”, la docuserie di National Geographic (disponibile in streaming su Disney+), in cui l’attore e regista statunitense Stanley Tucci racconta i piatti e le tradizioni di diverse regioni italiane. Il braccio destro di Miranda Priestly (Meryl Streep), l’iconico Nigel Kipling ne Il Diavolo veste Prada, questi giorni al cinema con il sequel, a Macerata ha fatto tappa anche allo Sferisterio. “È stato davvero un piacere e un onore accogliere Stanley Tucci e la sua troupe e far loro conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni e i nostri amati vincisgrassi, sempre più internazionali!”, hanno detto i fratelli Carducci, al timone dell’Osteria dei Fiori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stanley Tucci a Macerata: l’Osteria dei Fiori nella sua docuserie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hollywood fa tappa a Portonovo: Stanley Tucci al ristorante "Emilia" per una puntata della sua docuserieANCONA – La sua convinzione è che il modo migliore per capire un paese sia attraverso il suo cibo.

Leggi anche: Il trailer della nuova docuserie di Stanley Tucci (braccio destro di Miranda ne Il Diavolo veste Prada 2) girato nel ristorante Emilia Di Portonovo. Il video

Temi più discussi: Il Diavolo veste Portonovo: Stanley Tucci da Emilia (lo scorso luglio) per la sua docuserie. Ora c'è il trailer; Stanley Tucci a Portonovo, chiude Electrolux e Vasco Rossi celebra Popsophia: le notizie della giornata (in un minuto); Stanley Tucci ha trovato l’amore grazie a Il Diavolo veste Prada (e quasi nessuno lo sa); C'è tanto da discutere: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, tutti insieme in una scena del Film - HD.

Stanley Tucci a Macerata: l’Osteria dei Fiori nella sua docuserieIl braccio destro di Miranda Priestly (Meryl Streep), l’iconico Nigel Kipling ne Il Diavolo veste Prada, questi giorni al cinema con il sequel, ha fatto tappa anche allo Sferisterio ... msn.com

Stanley Tucci torna in Italia: in arrivo la seconda stagione di Tucci in Italy su Disney+Il celebre attore e regista statunitense visiterà cinque nuove regioni: la Campania, le Marche, la Sardegna, la Sicilia e il Veneto. hdblog.it