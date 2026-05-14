Garlasco l’avvocato Tizzoni | I Poggi non vivono dei soldi di Stasi Il pm di Milano indaga per stalking e diffamazione

In un caso legale a Garlasco, l’avvocato difensore dei Poggi ha dichiarato che i clienti non dipendono dai fondi di Stasi e che la loro posizione economica è minima. La procura di Milano sta attualmente indagando per stalking e diffamazione, mentre il legale ha descritto come offensiva l’idea che i Poggi si stiano difendendo solo per una somma irrisoria. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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