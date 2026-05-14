Garlasco l’avvocato Tizzoni | I Poggi non vivono dei soldi di Stasi Il pm di Milano indaga per stalking e diffamazione
In un caso legale a Garlasco, l’avvocato difensore dei Poggi ha dichiarato che i clienti non dipendono dai fondi di Stasi e che la loro posizione economica è minima. La procura di Milano sta attualmente indagando per stalking e diffamazione, mentre il legale ha descritto come offensiva l’idea che i Poggi si stiano difendendo solo per una somma irrisoria. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
“Ai signori Poggi della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Questo concetto che si stiano arroccando per due soldi in croce, perché tali sono, è oltremodo offensivo. Dei circa 300 euro al mese che ricevono da Stasi oggi, le garantisco che i Poggi farebbero a meno. Non vivono certo di quelli”. Così Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, interviene in un’intervista a Open sulla polemica relativa ai risarcimenti versati dall’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva per l’omicidio uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Soldi versati da Stasi mai toccati”. L’avvocato respinge le ricostruzioni circolate sui social secondo cui la famiglia Poggi sarebbe contraria alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per timore di dover restituire il denaro ricevuto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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