Ssss!!! Suoni dal Sasso Simone e Simoncello | due giornate di laboratori sensoriali podcasting e ascolti nella natura

Due giornate di attività si svolgeranno nel Sasso Simone e Simoncello, coinvolgendo partecipanti in laboratori sensoriali, sessioni di podcasting e ascolto della natura. Durante l’evento, si approfondiranno le percezioni sonore dell’ambiente, come il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba e i richiami notturni delle rane. L’iniziativa mira a esplorare il rapporto tra ascolto e territorio attraverso diverse esperienze pratiche.

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