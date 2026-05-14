Ssss!!! Suoni dal Sasso Simone e Simoncello | due giornate di laboratori sensoriali podcasting e ascolti nella natura
Due giornate di attività si svolgeranno nel Sasso Simone e Simoncello, coinvolgendo partecipanti in laboratori sensoriali, sessioni di podcasting e ascolto della natura. Durante l’evento, si approfondiranno le percezioni sonore dell’ambiente, come il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba e i richiami notturni delle rane. L’iniziativa mira a esplorare il rapporto tra ascolto e territorio attraverso diverse esperienze pratiche.
Che suono ha un paesaggio? Quali storie raccontano il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba o il coro notturno delle rane? E cosa può nascere quando l’ascolto diventa uno strumento per entrare in relazione con un territorio? Da queste domande nasce Ssss!!! -.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Laboratori naturali ed esperienze sensoriali nella primavera di RaggioloAmbiente, benessere e scoperta: due appuntamenti tra biodiversità ed esperienze sensoriali nel cuore del Casentino.
La fattoria di Alice apre le sue porte per laboratori immersi nella natura e nel divertimentoLa Fattoria di Alice di Viterbo apre le sue porte a bambini e famiglie dal 19 aprile al 31 maggio, per un mese di laboratori creativi, natura e...
Si parla di: Nel Parco del Sasso Simone e Simoncello due giorni dedicati ai suoni della natura; SSSS!!! – Suoni dal Sasso Simone e Simoncello.
SSSS!!! – Suoni dal Sasso Simone e Simoncello23–24 maggio 2026 tra Pennabilli (RN) e Frontino (PU) Un’esperienza immersiva di ascolto nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello ... altarimini.it