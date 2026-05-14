Ssss!!! Suoni dal Sasso Simone e Simoncello | due giornate di laboratori sensoriali podcasting e ascolti nella natura

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate di attività si svolgeranno nel Sasso Simone e Simoncello, coinvolgendo partecipanti in laboratori sensoriali, sessioni di podcasting e ascolto della natura. Durante l’evento, si approfondiranno le percezioni sonore dell’ambiente, come il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba e i richiami notturni delle rane. L’iniziativa mira a esplorare il rapporto tra ascolto e territorio attraverso diverse esperienze pratiche.

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Che suono ha un paesaggio? Quali storie raccontano il vento tra gli alberi, il crepitio del fuoco, il canto degli uccelli all’alba o il coro notturno delle rane? E cosa può nascere quando l’ascolto diventa uno strumento per entrare in relazione con un territorio? Da queste domande nasce Ssss!!! -.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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