Laboratori naturali ed esperienze sensoriali nella primavera di Raggiolo

Nella primavera, nel cuore del Casentino, si svolgono due eventi dedicati a laboratori naturali e attività sensoriali. Gli appuntamenti offrono l’opportunità di esplorare la biodiversità locale e di partecipare a esperienze pratiche all’aperto. Le iniziative si tengono in un’area immersa nella natura, con l’obiettivo di favorire il contatto diretto con l’ambiente e promuovere il benessere attraverso attività educative e sensoriali.

Ambiente, benessere e scoperta: due appuntamenti tra biodiversità ed esperienze sensoriali nel cuore del Casentino. Il calendario primaverile di Raggiolo sarà arricchito sabato 18 aprile da un’esperienza per bambini dedicata alla conoscenza della natura e domenica 26 aprile da un’escursione con.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate ’Agrumi in festa’ a Capodimonte. Visite e laboratori sensorialiLa Terza Edizione di Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte di Napoli si terrà il 14 e 15 febbraio, nel Giardino Torre, un antico vivaio... Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del CasentinoVenerdì 27 marzo è in calendario un incontro per progettare i nuovi allestimenti dell’Ecomuseo di Talla. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Domenica in Famiglia alla Valle dei Casali: attività per bambini nella natura il 12 aprile 2026; Apre al pubblico il Nodo territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway; Primavera al Vivaio Mont Fallère: eventi tra natura, arte e creatività; Geocult 2026: a Lecco dieci giorni tra scienza, territorio e futuro. Più laboratori ed esperienze Piccoli alle prese con la pandemia, serve un nuovo modo di educareNon si può improvvisare con gli adulti di domani, è necessaria una rivoluzione. La pandemia ci ha dato modo di ragionare sul futuro. Francesca Gattafoni, titolare del centro La Balena Dispettosa, da ... ilrestodelcarlino.it Musei ed Ecomusei del Casentino uniti in un luglio ricco di esperienzeArezzo, 8 luglio 2025 – Spettacoli, seminari, laboratori e passeggiate: un programma ricco di eventi scandirà il mese di luglio del sistema MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino. Il Museo dell’Arte ... lanazione.it / IN TINTA - GIALLO & BLU / Laboratorio di inchiostri e tinte naturali - facebook.com facebook Dai laboratori alle farmacie, ecco i prodotti naturali "made in Catania" che sfidano le medicine tradizionali x.com