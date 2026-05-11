Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si mantiene stabile a 75 punti base, con i rendimenti italiani al 3,77%. A pochi giorni dalle prossime aste, il mercato non ha mostrato variazioni significative e la differenza tra i due titoli di riferimento europei resta invariata rispetto alla chiusura della scorsa settimana. La situazione si presenta senza cambiamenti evidenti nelle quotazioni di apertura di questa settimana.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto fermo a 75 punti base, aprendo l’11 maggio come aveva aperto l’ultima giornata della scorsa settimana. I mercati obbligazionari si stanno dimostrando meno influenzati del previsto dai continui rivolgimenti delle trattative sulla guerra in Medio Oriente, che nella tarda serata di ieri si sono nuovamente arenate, con Trump che ha respinto la proposta iraniana di accordo. Questa settimana ricominceranno anche le aste tradizionali di Bot e Btp, in un momento in cui i rendimenti sono calati rispetto anche soltanto all’inizio del mese. La soglia del 4% rimane lontana, una buona notizia per il Governo che sta lavorando per portare il deficit sotto il 3% del Pil.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund stabile a 75 punti, rendimenti al 3,77% a pochi giorni dalle aste

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