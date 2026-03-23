Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è ulteriormente aumentato in apertura del 23 marzo. Il differenziale è arrivato a 97 punti, con i rendimenti dei buoni del Tesoro a 10 anni a una media del 4,02%. È l’effetto dell’instabilità causata dalla guerra in Medio Oriente e dalla crisi energetica che ne è emersa, a cui il nostro Paese è particolarmente esposto. Il resto d’Europa infatti, pur in difficoltà, risulta meno colpito da questo aumento della volatilità dei mercati finanziari. A partire da mercoledì, inoltre, il Tesoro inizierà a mettere all’asta Btp e Bot nelle emissioni di fine mese, mentre i rendimenti rischiano di essere i più alti del 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp Bund a 97 punti base, rendimenti oltre il 4% a pochi giorni dalle aste

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