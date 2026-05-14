Sportelli informativi formazione e mediazione linguistica | gli interventi per favorire l’integrazione dei migranti

Sul territorio del Distretto socio-sanitario di Riccione sono state avviate diverse iniziative per facilitare l’integrazione dei migranti. Sono stati aperti sportelli informativi, organizzati corsi di lingua e cultura italiana, e attivate attività di mediazione linguistica e culturale. Inoltre, sono stati promossi incontri nelle scuole e iniziative di sensibilizzazione per coinvolgere le comunità locali. Questi interventi mirano a sostenere le persone provenienti da altri paesi nel processo di inserimento sociale e culturale.

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Sportelli diffusi sul territorio, corsi di lingua e cultura italiana, mediazione linguistico-culturale, attività di sensibilizzazione e incontri a scuola: queste sono le azioni di intervento messe in campo dal Distretto socio-sanitario di Riccione per contrastare la vulnerabilità e favorire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mediazione linguistica e culturale, aperte le iscrizioni alla triennaleSono aperte le iscrizioni alla triennale "Agorà Mundi" in mediazione linguistica e culturale (L-12) con sede al polo universitario di Agrigento, un... Puglia, 40 milioni per l’integrazione socio-abitativa dei migrantiSviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di... Argomenti più discussi: REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ProgettAzioni, una rete di sportelli sul territorio per orientare i ragazzi dai 12 ai 19 anni; Digitale Facile: attività confermate anche a maggio; L'italiano come veicolo di inclusione, diritti e responsabilità: ok al protocollo per la cittadinanza linguistica; Futuribili, il festival che insegna ai giovani a scegliere davvero. CE.SE.CO. (CENTRO SERVIZI - Results on X | Live Posts & Updates x.com DSA E BES: IN UMBRIA SPORTELLI GRATUITI INFORMATIVI SU NORMATIVA, SERVIZI E AGEVOLAZIONISono stati inaugurati ieri, 5 febbraio, gli sportelli gratuiti di consulenza consulenza sui DSA e BES (disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali) in Umbria: a Perugia e ... disabili.com