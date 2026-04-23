Puglia 40 milioni per l’integrazione socio-abitativa dei migranti

In Puglia sono stati stanziati 40 milioni di euro destinati all’integrazione socio-abitativa dei migranti. La misura mira ad aumentare le opportunità di alloggio pubblico, facilitando l’accesso alle abitazioni per le persone provenienti da altri paesi. Si tratta di un intervento che coinvolge diversi enti locali e istituzioni, con l’obiettivo di migliorare la situazione abitativa e favorire l’inserimento sociale dei migranti nella regione.

Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. È con questi obiettivi che nasce “Puglia Accogliente”, l’Avviso pubblico della Regione Puglia che destina 39,6 milioni di euro del PR Puglia 21-27 alla riqualificazione di immobili comunali per promuovere l’integrazione socio-abitativa dei migranti regolari. La misura, gestita dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia, è stata presentata in conferenza stampa dall’assessora regionale...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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