Sport Expo Week 2026 Verona festeggia vent’anni di sport e inclusione con un evento diffuso

Da 9 a 15 marzo 2026, Verona si prepara a ospitare la ventunesima edizione della Sport Expo Week, un evento che coinvolge diverse location della città. Per una settimana, saranno organizzate iniziative sportive e momenti di incontro dedicati a promuovere l’inclusione attraverso lo sport, con un programma ricco di attività rivolte a tutte le età e livelli di esperienza.