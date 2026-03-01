Sport Expo Week 2026 Verona festeggia vent’anni di sport e inclusione con un evento diffuso
Da 9 a 15 marzo 2026, Verona si prepara a ospitare la ventunesima edizione della Sport Expo Week, un evento che coinvolge diverse location della città. Per una settimana, saranno organizzate iniziative sportive e momenti di incontro dedicati a promuovere l’inclusione attraverso lo sport, con un programma ricco di attività rivolte a tutte le età e livelli di esperienza.
Dal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week. In due decenni la manifestazione è cresciuta fino a diventare un appuntamento atteso da scuole, famiglie e associazioni sportive, trasformando la città in un’arena diffusa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
