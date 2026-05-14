Sport in tv oggi giovedì 14 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 14 maggio, diversi eventi sportivi sono in programma sia in televisione sia in streaming. Tra le discipline coinvolte ci sono il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con la corsa del Giro d’Italia, il taekwondo agli Europei e una partita amichevole di volley femminile tra Italia e Francia. Sono previsti vari orari di trasmissione e modalità di visione online.
Oggi, giovedì 14 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il taekwondo con gli Europei, il volley femminile con l’amichevole Italia-Francia, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest’oggi: nei quarti di finale di singolare maschile Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 12: il match sarà il primo sul Centrale e si giocherà a partire dalle ore 13.00. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la sesta tappa, che prevede la partenza da Paestum e l’ arrivo a Napoli dopo 141 km.🔗 Leggi su Oasport.it
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