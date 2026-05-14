Sport in tv oggi giovedì 14 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 14 maggio, sono in programma diverse sessioni sportive trasmesse in tv e in streaming. Tra gli eventi principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il Giro d’Italia, i Campionati Europei di taekwondo e un’amichevole di volley femminile tra Italia e Francia. Sono previste diverse modalità di visione per consentire agli appassionati di seguire gli incontri.

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Oggi, giovedì 14 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il taekwondo con gli Europei, il volley femminile con l’amichevole Italia-Francia, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Roma  ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest’oggi: nei quarti di finale di singolare maschile Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 12: il match sarà il primo sul Centrale e si giocherà a partire dalle ore 13.00. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la sesta tappa, che prevede la partenza da Paestum e l’ arrivo a Napoli dopo 141 km.🔗 Leggi su Oasport.it

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