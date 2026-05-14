Sport ecco la decisione ufficiale sul Derby di Roma Quando si gioca

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la decisione ufficiale sulla data del Derby di Roma, uno degli eventi più attesi nel calcio italiano. Dopo che il Tar del Lazio aveva sollecitato le istituzioni sportive e le autorità locali a trovare un accordo sugli appuntamenti sportivi di tennis e calcio, si è conclusa la trattativa. La Lega Serie A e la Prefettura hanno collaborato per stabilire quando si disputerà la partita, che si svolgerà in una data stabilita nelle ultime ore.

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Dopo che il Tar del Lazio aveva rilanciato la palla a Lega Serie A e Prefettura, invitandole a trovare un accordo sugli appuntamenti sportivi di tennis e calcio, una decisione è stata alla fine presa. Il derby capitolino si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 e resta invece invariato l'orario al Foro italico, per la finale degli Internazionali bnl d'Italia prevista per le 17:00. C'è quindi l'ok della Prefettura all'anticipo del match e, per la regola della contemporaneità, anche di tutte le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions (Napoli, Juventus, Milan e Como). Nella serata di ieri la Lega... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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