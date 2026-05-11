Roma-Lazio ecco quando si gioca il derby | stabilito l' orario Milan Como e Juve in contemporanea

Da ilmessaggero.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’orario del prossimo derby tra le due squadre di Roma, che si giocherà in una data da definire. La partita si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta. Nel frattempo, le squadre di Milan, Como e Juventus disputeranno le proprie gare in contemporanea. La sfida tra le due formazioni capitoline coinvolge anche altre partite di rilievo in Italia.

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Il peso del derby - per una volta - non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. Il motivo è semplice: la scelta del giorno e dell'orario della partita, trascinerà e condizionerà (quasi) tutta la 37a giornata di Serie A. Due anni fa, la Lega ha apportato una nuova regola: contemporaneità negli ultimi due turni di campionato. Detto, fatto: Roma-Lazio dovrà essere giocata nello stesso orario di Juve, Milan, Como e forse Napoli. Tutta Italia aspetta il verdetto definitivo. Che arriverà solo martedì. Ma ad anticipare l'orario è stato l'ad della Lega, Luigi De Siervo. Quando si gioca Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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