È stato annunciato l’orario del prossimo derby tra le due squadre di Roma, che si giocherà in una data da definire. La partita si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta. Nel frattempo, le squadre di Milan, Como e Juventus disputeranno le proprie gare in contemporanea. La sfida tra le due formazioni capitoline coinvolge anche altre partite di rilievo in Italia.

Il peso del derby - per una volta - non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. Il motivo è semplice: la scelta del giorno e dell'orario della partita, trascinerà e condizionerà (quasi) tutta la 37a giornata di Serie A. Due anni fa, la Lega ha apportato una nuova regola: contemporaneità negli ultimi due turni di campionato. Detto, fatto: Roma-Lazio dovrà essere giocata nello stesso orario di Juve, Milan, Como e forse Napoli. Tutta Italia aspetta il verdetto definitivo. Che arriverà solo martedì. Ma ad anticipare l'orario è stato l'ad della Lega, Luigi De Siervo. Quando si gioca Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Lazio, ecco quando si gioca il derby: stabilito l'orario. Milan, Como e Juve in contemporanea

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