Il Ministero dello Sport e la Federtennis hanno siglato un accordo rivolto a promuovere l'inclusione attraverso il tennis. Tra le iniziative, ci sono interventi dedicati alle giovani, ispirate anche alle gemelle Santin, riconosciute per il loro impegno nel territorio. Uno degli obiettivi principali è favorire la partecipazione sportiva tra i ragazzi, con l'intento di contrastare l'abbandono scolastico, che interessa circa l’8,2% degli studenti italiani. La collaborazione mira a creare opportunità più accessibili per tutti, anche nelle realtà più svantaggiate.

? Punti chiave Chi sono le gemelle Santin che hanno ispirato il Ministro?. Come potrà il tennis aiutare a ridurre l'8,2% di abbandono scolastico?. Quante borse di studio sono previste per i giovani atleti?. Perché il progetto coinvolgerà anche le scuole dell'infanzia con i BES?.? In Breve Obiettivo 2026: coinvolgere oltre un milione di bambini tra normodotati e disabili.. Previste oltre 2mila borse di studio per giovani meritevoli o con disabilità.. Testimonial Caterina e Francesca Santin dell'associazione La Bottega dei Talenti di Salizzole.. Programma Racchette in classe Baby per l'inserimento scolastico dei piccoli con BES.. Il 13 maggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e inclusione: il nuovo patto tra Ministero e Federtennis

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