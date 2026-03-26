La Fondazione Fiera Milano e il ministero per lo sport hanno firmato un “patto per i giovani” con l’obiettivo di sostenere iniziative volte a promuovere politiche dedicate ai giovani e a rafforzare la loro partecipazione. Si tratta di un accordo che mira a favorire progetti e attività rivolti alle nuove generazioni, coinvolgendo diverse realtà sul territorio.

Un “ patto per i giovani” per promuovere politiche, rafforzare la partecipazione giovanile, favorire percorsi di crescita personale, professionale, ampliare le opportunità di accesso a iniziative culturali, formative e di cittadinanza attiva sono: questi sono gli obiettivi del Protocollo d’intesa per la Valorizzazione del Servizio civile universale e della Carta Giovani Nazionale promosso e sottoscritto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. Patto che rafforza la volontà di coinvolgere i giovani e renderli partecipi in misura sempre maggiore alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, integrando questo impegno con le iniziative di promozione della Carta Giovani Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patto per i giovani tra Fondazione Fiera Milano e ministero per lo sport

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