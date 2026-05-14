Spoleto | via i derivati accordo con la banca per 1,35 milioni
A Spoleto è stato raggiunto un accordo con la banca per la restituzione di 1,35 milioni di euro, evitando così ulteriori debiti. La strategia legale per ribaltare la sentenza iniziale è stata guidata da un team di avvocati incaricati di rivedere le posizioni giudiziarie e negoziare con l’istituto bancario. L’intervento ha portato a una soluzione che ha permesso di evitare il peggioramento della situazione finanziaria.
? Punti chiave Come sono stati evitati ulteriori debiti dopo il primo giudizio negativo?. Chi ha guidato la strategia legale per ribaltare la sentenza iniziale?. Perché la giunta Cardarelli aveva sottoscritto quei contratti nel 2004?. Come verranno impiegati i 1,35 milioni di euro recuperati oggi?.? In Breve Debito generato tra 2006 e 2013 pari a 1.440.515,03 euro.. Pagamenti effettuati dal 2013 per onorare i contratti pari a 3.477.687,03 euro.. Gestione finanziaria affidata all'assessore Castrovillari e al dirigente Claudio Gori.. Strategia legale coordinata dall'avvocato Apolloni dopo il rigetto del Tribunale di Spoleto.. Il Comune di Spoleto incassa 1,35 milioni di euro da Intesa Sanpaolo a seguito della chiusura della disputa sui contratti finanziari derivati sottoscritti nel 2004.🔗 Leggi su Ameve.eu
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