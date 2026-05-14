Spoleto | via i derivati accordo con la banca per 1,35 milioni

A Spoleto è stato raggiunto un accordo con la banca per la restituzione di 1,35 milioni di euro, evitando così ulteriori debiti. La strategia legale per ribaltare la sentenza iniziale è stata guidata da un team di avvocati incaricati di rivedere le posizioni giudiziarie e negoziare con l’istituto bancario. L’intervento ha portato a una soluzione che ha permesso di evitare il peggioramento della situazione finanziaria.

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