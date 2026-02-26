Mondiale 2026 ufficiale l’accordo con la Rai | in chiaro 35 partite! L’annuncio

È stato annunciato che le partite del Mondiale 2026 saranno trasmesse in chiaro su Rai, con 35 incontri visibili gratuitamente. L’accordo tra l’emittente e gli organizzatori è stato reso pubblico, chiarendo quali partite saranno accessibili a tutti. La notizia interessa milioni di tifosi che potranno seguire le gare senza costi aggiuntivi, garantendo una copertura più ampia dell’evento.

Mondiale 2026 in chiaro: su Rai 35 partite - Opening, tutte gare Italia, semifinali e finale.A seguito della procedura di gara per l'assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™ , Rai si è aggiudicata i... Mondiale 2026, la Rai si assicura 35 partite e aspetta l'ItaliaL'emittente pubblica trasmetterà in chiaro match chiave del torneo con la possibilità di mandare in onda anche tutte le sfide degli Azzurri ... Mondiali di calcio sulla Rai, 35 partite della Coppa del Mondo in chiaro: arriva l'annuncio ufficiale«A seguito della procedura di gara per l'assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai si ...