Spoleto la Polizia di Stato incontra gli studenti di 50 province per il progetto PretenDiamo legalità

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, si è conclusa la nona edizione del progetto “PretenDiamo Legalità” con una cerimonia nazionale di premiazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato e studenti provenienti da 50 province diverse. Durante l’evento sono stati premiati i migliori lavori e progetti realizzati dagli studenti coinvolti nel percorso dedicato alla promozione della cultura della legalità.

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Si è conclusa nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, con la cerimonia nazionale della premiazione, la 9ª edizione del progetto “PretenDiamo Legalità. La Polizia di Stato ha ospitato, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “R. Lanari” di Spoleto, gli studenti della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social... "Pretendiamo legalità", la polizia incontra gli studenti dell'istituto Marconi di PaternòNuovo incontro con la polizia all’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. Temi più discussi: Spoleto: Claudio Cecchetto alla IX edizione di PretenDiamo legalità; Spoleto, la Polizia di Stato incontra gli studenti di 50 province per il progetto PretenDiamo legalità; Primo Career Day Spoleto; Frosinone – Legalità, alunni dell’IIS Bragaglia premiati dalla Polizia di Stato a Spoleto. Alla scuola di Polizia di Spoleto (Pg) si è svolta la cerimonia nazionale di premiazione della IX edizione di PretenDiamo Legalità un progetto educativo in collaborazione con @MIsocialTW per parlare agli studenti di legalità poliziadistato.it/articolo/166a0… # x.com Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato: grande successo per la prima tappa in Umbria al Teatro degli Illuminati di Città di Castello(UNWEB) Stamattina, a Città di Castello, presso il Teatro degli Illuminati, organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, si è svolto per la prima volta in U ... umbrianotizieweb.it Ben 476 nuovi ispettori di polizia. La cerimonia del Giuramento: Alcuni resteranno in UmbriaDa Spoleto 476 nuovi ispettori di polizia e il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, assicura rinforzi anche in Umbria. Ieri all’Istituto per sovrintendenti della polizia Rolando Lanari, gli ... lanazione.it