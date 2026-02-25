Progetto Pretendiamo legalità | la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionale

Un confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social network, sicurezza stradale e rispetto delle regole Un confronto diretto e dinamico, capace di coinvolgere i ragazzi su argomenti complessi ma centrali per il loro presente e il loro futuro: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social network, sicurezza stradale e rispetto delle regole. Temi di stretta attualità che incidono concretamente sulla vita quotidiana dei giovani e sull’intera comunità. Al termine del percorso formativo, gli alunni potranno partecipare al concorso attraverso la realizzazione di elaborati scritti, grafici o multimediali, esprimendo il proprio personale contributo sul tema proposto. I lavori saranno premiati a livello provinciale e i migliori accederanno alla selezione nazionale, trasformando l’impegno in un’opportunità concreta di crescita e riconoscimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lotta alla droga: la Polizia incontra gli studenti dell'istituto economico ValturioLa Polizia di Stato ha incontrato mercoledì circa cento studenti dell’istituto tecnico economico Valturio di Rimini.

Villaggio della legalità, la polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole reggineOggi si è svolta la cerimonia inaugurale della giornata “Cultura è Legalità” nel centro di Reggio Calabria.

PretenDiamo Legalità, al via anche a Rieti la IX edizione del progetto-concorso della Polizia di StatoPrende il via anche a Rieti la nona edizione del progetto/concorso PretenDiamo legalità, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolto agli ... rietinvetrina.it

Gli agenti di Polizia tra i banchi di scuola con il progetto PretenDiamo LegalitàLa Polizia di Stato, con gli operatori del Commissariato di Lugo e della Polizia Postale, è tornata tra i banchi di scuola per incontrare circa 100 studenti dell’Istituto Tecnico Professionale ... ravenna24ore.it

