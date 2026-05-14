Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza a Spoleto. Dopo una lite con alcuni ragazzi avvenuta all’esterno di un locale, il giovane è stato ferito gravemente. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e a supporto delle indagini. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Spoleto (Perugia), 14 maggio 2026 – Ancora un’aggressione, ancora violenza giovanile. Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo una violenta lite con altri ragazzi che sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale di Spoleto. Sulla vicenda - ancora da chiarire e riportata dal Messaggero Umbria - sono in corso accertamenti da parte della polizia, che, spiega la questura di Perugia, non era stata allertata in concomitanza con i fatti. Nessuno ha infatti chiamato le forze dell'ordine, né il 118. Il 21enne sarebbe stato caricato in auto dagli amici e portato direttamente al pronto soccorso di Spoleto. Da qui è stato trasferito all'ospedale di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spoleto, 21enne aggredito e ferito gravemente

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