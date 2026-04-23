Operaio 21enne gravemente ustionato portato in elicottero a Parma

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente in uno stabilimento di Gavasseto, nel Reggiano. Un operaio di 21 anni ha subito ustioni di grave entità ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi un uno stabilimento a Gavasseto di Reggio Emilia. Un operaio di 21 anni è rimasto seriamente ustionato intorno alle 14.30 mentre stava lavorando all’interno dell’azienda, specializzata nella produzione di preparati per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Cade in una vasca di acqua bollente mentre lavora, operaio gravemente ustionato: ricoverato in rianimazioneUn operaio di 55 anni impiegato in un'azienda che si occupa di zincatura di metalli nella Bassa Reggiana è caduto in una vasca con acqua alla... Accende il camino con l’alcol, gravemente ustionatoTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ustionato mentre tentato di accendere il camino nella sua abitazione di San... Contenuti utili per approfondire Operaio 21enne ustionato da una fiammata nel Reggiano: portato in gravi condizioni al MaggioreUn operaio di 21 anni è rimasto gravemente ustionato intorno alle 14.30 mentre stava lavorando in uno stabilimento in via Comparoni, a Gavasseto (Reggio Emilia). Per ragioni al vaglio degli investigat ... gazzettadiparma.it Operaio 21enne ustionato da una fiammata nel Reggiano, è graveUn operaio di 21 anni è rimasto gravemente ustionato intorno alle 14.30 mentre stava lavorando nello stabilimento della Pregel, in via Comparoni, a Gavasseto di Reggio Emilia. (ANSA) ... ansa.it