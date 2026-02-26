21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto chiesto giudizio immediato per ex collega

A Spoleto, si indaga su un grave episodio di violenza che ha coinvolto un giovane di 21 anni. Le autorità hanno avanzato richiesta di giudizio immediato nei confronti di un ex collega sospettato di essere coinvolto nel delitto. La vicenda ha suscitato attenzione e si prosegue con le procedure giudiziarie per chiarire cosa sia accaduto.

(Adnkronos) – La procura di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shuryn, accusato dell’omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso e fatto a pezzi lo scorso settembre. Le accuse nei confronti del 33enne ucraino, ex collega di lavoro della vittima, sono di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere aggravati dalla finalità di nascondere la morte di "Obi". “Le indagini, svolte in maniera serrata, hanno permesso di raccogliere prove e consolidare l'impianto accusatorio nel termine di sei mesi – si spiega in una nota del procuratore capo Claudio Cicchella – e quindi, hanno consentito di esercitare l'azione penale nelle forme del giudizio immediato”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

