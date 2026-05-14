Splendida Cornice chiude con Luca Parmitano Greg Paolo Kessisoglu e Brunori Sas

Stasera, giovedì 14 maggio, va in onda l’ultima puntata stagionale di Splendida Cornice, il programma in prima serata su Rai 3 che combina intrattenimento, satira e approfondimenti culturali. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Luca Parmitano, Greg, Paolo Kessisoglu e Brunori Sas. La conduttrice Geppi Cucciari torna in onda per accompagnare il pubblico con interviste, sketch e momenti musicali, chiudendo così una stagione ricca di appuntamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 14 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale di Splendida Cornice, il varietà della prima serata di Rai 3 che unisce intrattenimento, satira e cultura. Anticipazioni e ospiti del 14 maggio 2026. Tanti gli ospiti attesi in studio: dall’astronauta Luca Parmitano a Claudio Gregori, in arte Greg, volto della comicità italiana, che porterà in scena una sua versione di Svalutation. In studio anche Paolo Kessisoglu e Brunori Sas, tra racconto personale, spettacolo e musica d’autore. In collegamento dal Teatro Greco di Siracusa interverranno Paolo Fresu, Rita Marcotulli e Maria Sciola, con le sue ‘pietre sonore’, per un momento musicale dedicato ai canti popolari sardi e siciliani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Splendida Cornice chiude con Luca Parmitano, Greg, Paolo Kessisoglu e Brunori Sas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Confessione chiude con Monica Maggioni e Brunori SasPeter Gomez torna questa sera, sabato 18 aprile, con l’ultimo appuntamento stagionale de La Confessione, il programma di interviste biografiche in... Leggi anche: ASCOLTI TV 16 APRILE 2026: UNO SBIRRO IN APPENNINO, CHIUDE STANNO TUTTI INVITATI, SPLENDIDA CORNICE Temi più discussi: Splendida Cornice, Willem Dafoe ospite da Geppi Cucciari stasera; Splendida Cornice, gli ospiti del 7 maggio: Willem Dafoe e Jasmine Trinca; Splendida Cornice, gli ospiti di giovedì 7 maggio; Splendida Cornice 5 - Elio e Geppi cantano La nazione mononota - 07/05/2026 - Video. Firma del protocollo d'intesa tra #AIOM e @TFsalutesport nella splendida cornice di Piazza del Popolo con, fra gli altri, il sindaco di Roma @gualtierieurope e il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato. #tennisandfriends x.com A Splendida Cornice stasera su Rai 3 l’astronauta Luca ParmitanoUltimo appuntamento di stagione con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3. A Splendida Cornice l'astronauta Luca Parmitano. corrierenazionale.it Splendida Cornice, gli ospiti di giovedì 14 maggioQuali saranno gli ospiti della puntata di Splendida Cornice di questa sera in tv su Rai 3, chi ci sarà da Geppi Cucciari ... dituttounpop.it