ASCOLTI TV 16 APRILE 2026 | UNO SBIRRO IN APPENNINO CHIUDE STANNO TUTTI INVITATI SPLENDIDA CORNICE
Il 16 aprile 2026 sono stati trasmessi in prima serata due programmi televisivi molto seguiti. La seconda puntata di
ASCOLTI TV 16 APRILE 2026 • GIOVED Ì •. Gli ascolti tv di giovedì 16 aprile con la seconda di Uno Sbirro in Appennino e l’ultima di Stanno Tutti Invitati. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News: Antologia – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Linea Verde Italia – x Linea Verde Europa – x Linea Verde – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x La Volta Buona (13:40) – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Uno Sbirro in Appennino – x TC – x G – x O – x.🔗 Leggi su Bubinoblog
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• Volevo creare qualcosa che restasse. Non un brano che ascolti e dimentichi, ma qualcosa che ti rimane dentro anche quando non vuoi. Con Armando ci siamo trovati subito,lui dal Canada, io dall'Italia, e l'obiettivo era chiaro fin dall'inizio, fare una canzon - facebook.com facebook
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