Spionaggio clandestino chi sono i vip nel mirino e il tariffario per i dati

Una rete di spionaggio clandestino è stata smantellata dalla procura di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Le indagini hanno portato alla luce un'organizzazione che si occupava di raccogliere informazioni su attori, cantanti e imprenditori. Sono stati sequestrati documenti e dispositivi che rivelano le modalità di operazione e un tariffario per l'acquisizione dei dati, che coinvolgeva diverse figure pubbliche.

Nel mirino della rete di spionaggio clandestino sgominata dalla procura della Repubblica di Napoli guidata da Nicola Gratteri c'erano attori, cantanti e imprenditori. È un lungo elenco di nomi quello contenuto nel provvedimento che ieri ha portato allo smantellamento della rete attiva da Napoli a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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