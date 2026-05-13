Poliziotti rubavano e rivendevano i dati di calciatori vip e imprenditori Il tariffario | da 6 a 25 euro per un documento

Una banda di poliziotti avrebbe accesso in modo illecito alle banche dati, ottenendo informazioni riservate di personaggi pubblici, sportivi e imprenditori. Secondo quanto emerge, i dati venivano rivenduti a prezzi che oscillavano tra i 6 e i 25 euro, a seconda del tipo di documento richiesto. L’indagine ha portato al sequestro di materiali e all’arresto di alcuni agenti coinvolti in questa attività illegale.

Accedendo alle banche dati in maniera abusiva, riuscivano a ottenere informazioni riservate di vip, calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo, che poi rivendevano utilizzando un vero e proprio tariffario, con i prezzi che variavano in base alla tipologia di documento. Come annunciato.🔗 Leggi su Today.it

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