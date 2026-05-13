Gratteri | Poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati di calciatori e vip Oltre 730mila accessi abusivi c' era un tariffario
Un funzionario ha dichiarato che alcuni agenti di polizia si sono resi protagonisti di attività illecite legate all'accesso non autorizzato a banche dati riservate. In particolare, sarebbero stati effettuati oltre 730mila accessi abusivi, con un tariffario per la vendita di informazioni che riguardavano calciatori, imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e attori. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di furti e scambi di dati illegali.
«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie». Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi - «c'era un tariffario» - erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, «esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle». I numeri In due anni...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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