Sony Pictures sta per diffondere il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il film con Tom Holland. L’attesa dei fan cresce mentre si avvicina il momento di condividere le prime clip ufficiali. Holland ha pubblicato sui social un messaggio per ringraziare i fan, alimentando l’entusiasmo intorno all’uscita. Il countdown per il lancio del trailer è ormai iniziato.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Sony Pictures si prepara a riportare sul grande schermo l’arrampicamuri più amato del cinema con Spider-Man: Brand New Day. Dopo mesi di speculazioni e segretezza assoluta, le prime clip del teaser trailer hanno iniziato a circolare vorticosamente sui social, offrendo un primissimo sguardo al ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. L’attore inglese ha voluto celebrare questo momento con un messaggio diretto alla community su Instagram: “Abbiamo ricevuto così tanto amore e supporto sin dal primo giorno di questi film, e senza questa incredibile community, non ci sarebbe Spider-Man”. Per... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer è imminente: Tom Holland celebra i fan e trapelano le prime clip

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com