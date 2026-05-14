Quest’anno sono 257 i Comuni italiani che hanno ricevuto la Bandiera Blu, un aumento di 11 rispetto all’anno precedente. Tra questi, 14 sono i nuovi ingressi, mentre 3 Comuni hanno perso la certificazione. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di spiagge premiate. La distribuzione geografica mostra una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale.

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35. Sono i numeri resi noti dalla Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. Le 14...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: Liguria in testa

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