Speed friending in english | Chat and meet new people

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento di speed friending permette di incontrare nuove persone in modo semplice e diretto, offrendo l’opportunità di scambiare conversazioni in un ambiente informale e rilassato. Durante l’iniziativa, i partecipanti si alternano in brevi incontri, favorendo la conoscenza reciproca e la creazione di possibili legami. L’obiettivo è facilitare incontri spontanei tra persone che desiderano condividere esperienze e approfondire le proprie relazioni sociali.

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Meet new people, share great conversations, and make real connections — all in a fun, relaxed setting. Welcome to Speed Friending in English! Tired of the same routine and looking for a different kind of night out? Whether you’re new to the city, hoping to expand your circle, or simply looking.🔗 Leggi su Veronasera.it

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