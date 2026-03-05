Speed friending al femminile | Conosci altre donne della tua città

Una serata dedicata alle donne della città si svolge con l’obiettivo di favorire incontri tra nuove conoscenze. Durante l’evento, le partecipanti avranno l’opportunità di condividere storie, scambiare sorrisi e creare contatti autentici in un’atmosfera informale e amichevole. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata della Donna, offrendo uno spazio di confronto e socializzazione tra donne di diverse età.

Una serata speciale per celebrare la Giornata della Donna creando connessioni autentiche, incontrando nuove ragazze e condividendo storie, sorrisi ed energie positive. Arriva lo Speed Friending al Femminile: uno spazio accogliente e senza giudizi dove donne e ragazze possono conoscersi, chiacchierare e costruire nuove amicizie con leggerezza. Due ore dedicate alla condivisione, alle risate e a quel momento inaspettato in cui una sconosciuta diventa una nuova alleata, complice o amica. Non sai da dove iniziare? Nessun problema! Ti guideremo noi con domande pensate per rompere il ghiaccio in modo naturale e spontaneo.