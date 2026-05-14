Secret speed friending | Fai nuove amicizie

Una serata di Speed Friending permette di incontrare nuove persone in breve tempo, creando connessioni rapide e spontanee. Si tratta di un evento organizato per favorire incontri tra partecipanti che desiderano ampliare la propria cerchia sociale, senza formalità. La formula prevede incontri di pochi minuti ciascuno, durante i quali si scambiano poche domande e impressioni. Chi ha già partecipato può confermare che si tratta di un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali serate di socializzazione.

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