Secret speed friending | Fai nuove amicizie
Una serata di Speed Friending permette di incontrare nuove persone in breve tempo, creando connessioni rapide e spontanee. Si tratta di un evento organizato per favorire incontri tra partecipanti che desiderano ampliare la propria cerchia sociale, senza formalità. La formula prevede incontri di pochi minuti ciascuno, durante i quali si scambiano poche domande e impressioni. Chi ha già partecipato può confermare che si tratta di un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali serate di socializzazione.
Parteciperesti mai ad una serata a sorpresa? Se hai già partecipato a Speed Friending. dimenticalo per un attimo. Questa volta sarà diverso. Nuove conversazioni. Nuove amicizie. E qualche twist che non ti aspetti. All’inizio sembra tutto normale. Poi iniziano i cambi, le nuove dinamiche, e le.🔗 Leggi su Veronasera.it
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