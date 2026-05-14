Spazio individuata la galassia antenata | risale a 13 miliardi di anni fa

Un team internazionale guidato dall'Università di Kanazawa, in Giappone, ha identificato una galassia considerata “antenata”, risalente a circa 13 miliardi di anni fa. La scoperta è stata resa possibile grazie all’uso di strumenti avanzati e all’analisi di dati provenienti da osservatori spaziali. La galassia, che si trova in una fase molto precoce dell’universo, rappresenta uno dei più antichi esempi di formazione galattica finora individuati. La ricerca aiuta a comprendere meglio le prime fasi di evoluzione delle strutture cosmiche.

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