Spazio individuata la galassia antenata | risale a 13 miliardi di anni fa
Un team internazionale guidato dall'Università di Kanazawa, in Giappone, ha identificato una galassia considerata “antenata”, risalente a circa 13 miliardi di anni fa. La scoperta è stata resa possibile grazie all’uso di strumenti avanzati e all’analisi di dati provenienti da osservatori spaziali. La galassia, che si trova in una fase molto precoce dell’universo, rappresenta uno dei più antichi esempi di formazione galattica finora individuati. La ricerca aiuta a comprendere meglio le prime fasi di evoluzione delle strutture cosmiche.
Nastri D’Argento, “Portobello” di Bellocchio è la Serie dell’anno. Premiazione a Napoli sabato 6 giugno Un team internazionale guidato dall’Università di Kanazawa, in Giappone – di cui fa parte anche Eros Vanzella dell’Inaf – Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna – ha catturato con il telescopio spaziale James Webb (Jwst) una rara immagine dell’universo primordiale: una galassia ultra-debole risalente a 13 miliardi di anni fa, le cui regioni di formazione stellare contengono un’abbondanza di ossigeno da record: appena 1240 di quella del Sole. Questo stato chimicamente primitivo, unito a un elevato rapporto... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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