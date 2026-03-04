Storia delle vittorie azzurre a Kranjska Gora | l' ultima risale a 18 anni fa

Gli sciatori italiani hanno ottenuto numerosi successi a Kranjska Gora nel corso degli anni, con le vittorie più recenti risalenti a 18 anni fa. Le gare di slalom e gigante hanno visto protagonisti atleti nazionali, con prestazioni che hanno segnato la storia dello sci alpino italiano. I risultati più significativi sono stati raccolti in questa località, testimonianza di una tradizione consolidata nel tempo.

La tradizione dello sci alpino italiano si arricchisce di numerosi momenti memorabili sulle piste di Kranjska Gora, una località che ha spesso regalato emozioni e successi ai nostri atleti. La competizione, svolta sulla celebre pista "Podkoren", ha ospitato gare di gigante e slalom, discipline in cui gli italiani hanno lasciato un segno importante nel corso degli anni. Questa analisi ripercorre i traguardi più significativi raggiunti sul difficile tracciato sloveno, evidenziando le imprese che ancora oggi rimangono impressi nella memoria dello sci italiano. Il primo piazzamento di rilievo risale al 21 dicembre 1978, quando Leonardo David ottenne un terzo posto nello slalom, stabilendo una prima importante presenza del nostro team nel podio di Kranjska Gora.