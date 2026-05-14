Spartenza della Scu sui carichi di droga | tre pene ridotte in appello

In un procedimento giudiziario a Lecce, tre uomini di Oria sono stati condannati in primo grado per tentativo estorsivo aggravato dal reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. In sede di appello, le pene pronunciate in prima istanza sono state ridotte dopo un accordo tra le parti. Secondo le accuse, i tre avrebbero cercato di ottenere una quota dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, coinvolgendo anche un collaboratore di giustizia che avrebbe avuto rapporti con l’organizzazione.

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