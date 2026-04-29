Stupro dopo la discoteca | pene ridotte in appello per i due pallanuotisti

In un procedimento penale in secondo grado, sono state ridotte le pene nei confronti di due pallanuotisti coinvolti in un caso di violenza sessuale e Revenge porn. I due imputati erano stati accusati di aver aggredito una ragazza di 23 anni dopo una serata in discoteca e di aver diffuso materiale intimo di altre tre giovani. La decisione riguarda i reati contestati e le relative condanne.

Pene ridotte in secondo grado nei confronti di Marco Nebbia e Tommaso Baldineti, due pallanuotisti, accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni e Revenge porn nei confronti di altre tre giovani. La prima sezione della Corte d'Appello del tribunale di Genova li ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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