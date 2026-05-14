Sparatoria in via Santa Croce | il Questore toglie i permessi

Una sparatoria si è verificata in via Santa Croce, portando alle dimissioni dei permessi di soggiorno da parte delle autorità locali. Le indagini hanno approfondito i precedenti penali delle persone coinvolte, verificando cosa fosse stato registrato presso gli uffici immigrazione. Si sta inoltre indagando su come alcuni soggetti siano riusciti a ottenere permessi in altre città, nonostante le precedenti infrazioni. La polizia sta lavorando per chiarire le modalità e i dettagli di questo passaggio.

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