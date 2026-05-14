Sparatoria in via Santa Croce | il Questore toglie i permessi
Una sparatoria si è verificata in via Santa Croce, portando alle dimissioni dei permessi di soggiorno da parte delle autorità locali. Le indagini hanno approfondito i precedenti penali delle persone coinvolte, verificando cosa fosse stato registrato presso gli uffici immigrazione. Si sta inoltre indagando su come alcuni soggetti siano riusciti a ottenere permessi in altre città, nonostante le precedenti infrazioni. La polizia sta lavorando per chiarire le modalità e i dettagli di questo passaggio.
? Domande chiave Cosa hanno scoperto gli uffici immigrazione nei loro precedenti penali?. Come sono riusciti a ottenere i permessi in un'altra città?. Perché i documenti sono stati revocati solo dopo l'arresto?. Quando avverrà l'effettiva espulsione dei due uomini dal territorio?.? In Breve Soggetti arrestati il 10 aprile presentavano precedenti penali registrati in una Questura del Nord Italia.. I due responsabili scontano attualmente la pena presso il carcere di Trento.. L'espulsione verso i paesi d'origine attende l'autorizzazione ufficiale dell'autorità giudiziaria.. L'aggressione è scoppiata all'interno di una tabaccheria situata in via Santa Croce. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sparatoria nella tabaccheria di via Santa Croce a Trento: revocato il permesso di soggiorno ai due uomini arrestati dopo gli spari del 10 aprile. Il Questore ha firmato il provvedimento Maggiori notizie nel link che trovate nel primo commento facebook
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