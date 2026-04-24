Furti e risse in centro giro di vite del questore | Dacur e revoche dei permessi

Negli ultimi tre giorni, le forze dell'ordine hanno individuato e rintracciato due individui coinvolti in furti, rapine e risse che si sono verificati nel cuore della città nelle ultime due settimane. Il questore ha annunciato un giro di vite, con la revoca di alcuni permessi e misure più stringenti per contrastare l'aumento di episodi di criminalità nel centro. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Negli ultimi tre giorni la Polizia di Stato ha identificato e rintracciato due persone ritenute responsabili di furti, rapine e risse avvenuti nel centro di Trento nelle ultime due settimane. Per entrambi è stato disposto il trasferimento in due Centri di Permanenza per il Rimpatrio del Nord.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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