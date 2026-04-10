Terrore in tabaccheria a Trento | sparatoria tra conoscenti 4 fermi

Venerdì 10 aprile 2026, a Trento, si è verificata una sparatoria all’interno di una tabaccheria in corso III Novembre, durante un diverbio tra conoscenti. La scena è stata interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato quattro persone coinvolte nell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui feriti o sui motivi alla base della lite. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di violenza che si sono verificati nella zona.

Una mattinata di violenza ha scosso il cuore pulsante di Trento questo venerdì 10 aprile 2026, quando un diverbio tra conoscenti si è trasformato in una sparatoria all’interno di una tabaccheria in corso III Novembre. Il bilancio parziale registra una persona ferita, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, mentre le forze dell’ordine hanno proceduto al fermo di quattro individui coinvolti nello scontro. Dinamica dello scontro e intervento dei soccorsi. L’episodio, avvenuto intorno alle ore della tarda mattinata, non sembra avere legami con tentativi di rapina, ma appare come l’esito di un regolamento di conti tra due coppie di diverse nazionalità che si conoscevano già. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in tabaccheria a Trento: sparatoria tra conoscenti, 4 fermi Leggi anche: Napoli, terrore nella zona est. Sparatoria dopo una lite: gravi due minorenni Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: “Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria”In una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli... Si parla di: Banda di quattro incappucciati semina il terrore a Morra De Sanctis; Rapina armata in tabaccheria a Bellinzago: attimi di terrore per il titolare.