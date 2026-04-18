Bergamo sparatoria a Covo con due morti | responsabili in fuga

Nella notte a Covo, in provincia di Bergamo, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di due uomini. Le forze dell'ordine stanno cercando i responsabili, che sono attualmente in fuga. La vicenda riguarda un episodio improvviso e violento, senza altre informazioni sui motivi o sulle circostanze che hanno portato all’accaduto. La scena è stata subito transennata mentre gli investigatori raccolgono elementi sulla dinamica.

(Adnkronos) – Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni raccolte da AdnKronos, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Sui fatti indaga la Procura di Bergamo. I due uomini uccisi, a quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero di nazionalità indiana. L'agguato sarebbe avvenuto fuori da un capannone adibito a luogo di preghiera. —cronacawebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Leggi anche: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi; Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uomini; Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fuga; Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti. Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili, ora ... fanpage.it Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e videoUn’auto si sarebbe avvicinata al capannone esplodendo diversi colpi. Le vittime, entrambe di nazionalità indiana, colpite all’esterno dello stabile: dinamica e movente ancora da chiarire. ecodibergamo.it Ancora una volta Bergamo si fa onore attraverso i suoi giovani. La band dell’Istituto Turoldo di Zogno conquista Sanremo e vince il Festival Internazionale della Musica Scolastica. Talento, impegno e passione che portano in alto il nome del nostro territorio. x.com #Bergamo Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo. Gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a facebook