Sparatoria in strada in Italia colpito un ragazzo giovanissimo | terrore in pochi istanti

Nella notte si è verificata una sparatoria in strada che ha coinvolto un giovane di 18 anni, rimasto ferito dai colpi d’arma da fuoco. L’episodio ha causato panico tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare i responsabili. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso episodi di violenza tra i giovani. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota al momento.

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Una sparatoria nella notte ha riportato l’attenzione su un nuovo episodio di violenza giovanile in Italia, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in serata e ha immediatamente attivato le indagini delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni, secondo quanto trapela, non sarebbero considerate gravi e non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione medica. Il ferito è un ragazzo appena maggiorenne, raggiunto da colpi d’arma da fuoco ai piedi in circostanze ancora tutte da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria in strada in Italia, colpito un ragazzo giovanissimo: terrore in pochi istanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rami si staccano all’improvviso, colpito un ragazzo giovanissimo in Italia: il dramma in pochi istantiMomenti di paura e maltempo nel pomeriggio di giovedì 14 maggio nella zona di Santa Maria a Colle, dove un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito dopo... “Correte, brucia tutto”. Muore giovanissimo tra le fiamme, tragedia in Italia: pochi istanti, spaventosoTragedia nella notte a Massa, dove un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Temi più discussi: San Severo, spari in strada da un'auto in corsa: nessun ferito. Tutte le piste al vaglio; Sparatoria in strada in via Montalbo a Palermo, anche terzo fermato resta in carcere; ULTIM’ORA. Un altro agguato a Napoli, sparatoria in strada: grave un uomo di 49 anni; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alle gambe mentre passeggiava in strada. Sparatoria in strada in via Montalbo a Palermo, anche terzo fermato resta in carcere dlvr.it/TSQhbH x.com Sparatoria in strada a Palermo: anche il terzo fermato resta in carcerePALERMO – Il gip di Palermo Carmen Salustro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per Salvatore Gioè di 21 anni, indagato insieme a Giovanni Gioè e Rosario ... livesicilia.it Ultim’ora. Un altro agguato a Napoli, sparatoria in strada: grave un uomo di 49 anniAncora un agguato si è verificato, in queste ultime ore, a Napoli, precisamente nel quartiere Barra, dove un uomo sarebbe stato ferito a colpi di pistola. Agguato a Napoli, spari nel quartiere Barra: ... msn.com