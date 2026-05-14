Sparatoria in strada in Italia colpito un ragazzo giovanissimo | terrore in pochi istanti
Nella notte si è verificata una sparatoria in strada che ha coinvolto un giovane di 18 anni, rimasto ferito dai colpi d’arma da fuoco. L’episodio ha causato panico tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare i responsabili. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso episodi di violenza tra i giovani. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota al momento.
Una sparatoria nella notte ha riportato l’attenzione su un nuovo episodio di violenza giovanile in Italia, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in serata e ha immediatamente attivato le indagini delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni, secondo quanto trapela, non sarebbero considerate gravi e non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione medica. Il ferito è un ragazzo appena maggiorenne, raggiunto da colpi d’arma da fuoco ai piedi in circostanze ancora tutte da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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