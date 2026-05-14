Rami si staccano all’improvviso colpito un ragazzo giovanissimo in Italia | il dramma in pochi istanti

Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, nella zona di Santa Maria a Colle, si sono verificati forti venti che hanno causato la caduta di alcuni rami. Durante l’evento, un ragazzo di 12 anni è stato colpito da uno di questi rami. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al giovane ferito. La scena si è svolta in pochi istanti, creando momenti di paura tra i presenti. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo.

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Momenti di paura e maltempo nel pomeriggio di giovedì 14 maggio nella zona di Santa Maria a Colle, dove un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da alcuni rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. Un episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’incidente si è verificato intorno alle 17.15 nel giardino di un’abitazione privata in via di Poggio, durante una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente instabili su tutto il territorio lucchese. Secondo le prime informazioni, il pioppo coinvolto era già stato segnalato come albero pericolante, ma il forte vento ha provocato il distacco improvviso di alcuni grossi rami che hanno colpito il giovane mentre si trovava all’esterno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rami si staccano all’improvviso, colpito un ragazzo giovanissimo in Italia: il dramma in pochi istanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Correte, brucia tutto”. Muore giovanissimo tra le fiamme, tragedia in Italia: pochi istanti, spaventosoTragedia nella notte a Massa, dove un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Leggi anche: Aereo precipita in Italia, lo schianto spaventoso in strada: il dramma in pochi istanti