Omicidio Berti processo al via | disposta la perizia psichiatrica per la moglie

Da bolognatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Roberto Berti, avvenuto a novembre 2024 in una frazione di Castel D'aiano, è iniziato con una sospensione. La procura ha disposto una perizia psichiatrica a carico della moglie dell’uomo, coinvolta nel procedimento. La decisione è stata comunicata nelle prime fasi dell’udienza, che si è fermata prima di passare alle discussioni di merito.

Il processo per l'omicidio di Roberto Berti, l’81enne trovato morto il 23 novembre 2024 nella frazione di Razora, a Castel D'aiano, si apre con uno stop, come riferisce la Dire. La Corte d’Assise di Bologna ha infatti disposto una perizia psichiatrica su Leda Stupazzoni, moglie della vittima e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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