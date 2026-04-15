Omicidio Berti processo al via | disposta la perizia psichiatrica per la moglie

Il procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Roberto Berti, avvenuto a novembre 2024 in una frazione di Castel D'aiano, è iniziato con una sospensione. La procura ha disposto una perizia psichiatrica a carico della moglie dell’uomo, coinvolta nel procedimento. La decisione è stata comunicata nelle prime fasi dell’udienza, che si è fermata prima di passare alle discussioni di merito.

Il processo per l'omicidio di Roberto Berti, l’81enne trovato morto il 23 novembre 2024 nella frazione di Razora, a Castel D'aiano, si apre con uno stop, come riferisce la Dire. La Corte d’Assise di Bologna ha infatti disposto una perizia psichiatrica su Leda Stupazzoni, moglie della vittima e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Omicidio Villa Pamphili, disposta la perizia psichiatrica per Francis KaufmannProsegue a Roma il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi mesi. Uccise la figlia e la compagna, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann: potrebbe evitare il processoI giudici hanno disposto la perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo che a giugno 2025 ha ucciso la figlia di nemmeno un anno e la compagna,... Altri aggiornamenti Duplice omicidio di via Ghibli, ricostruita la scena del crimine: in aula è il giorno del RisUdienza riservata alla deposizione del tenente colonnello Andrea Berti, comandante del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari ... lanuovasardegna.it Cagliari, duplice omicidio al quartiere del Sole: in aula la verità dei carabinieri del RisIn Corte d’Assise a Cagliari la testimonianza dei militari dopo gli accertamenti effettuati nell’appartamento dei coniugi Gulisano. Presente il figlio Claudio, unico imputato ... msn.com