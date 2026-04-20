Omicidio del senzatetto a Bari | disposta la perizia psichiatrica per il 22enne

A Bari è stata disposta una perizia psichiatrica per il 22enne accusato dell’omicidio di un senzatetto avvenuto il 31 maggio 2024. La valutazione servirà a capire se l’imputato fosse in grado di comprendere e controllare le proprie azioni al momento del fatto. La procura ha richiesto l’esame, che sarà condotto da uno specialista, nel tentativo di chiarire le condizioni mentali del giovane al momento dell’omicidio.

Una perizia per stabilire se Paolo Natale Guglielmi, il 22enne accusato del brutale omicidio di Nardev Singh, fosse capace di intendere e di volere quella sera del 31 maggio 2024. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Bari, accogliendo l’istanza della difesa nonostante l’opposizione della Procura. Il caso, che aveva sconvolto l’opinione pubblica per la gratuità della violenza, entra così in una fase cruciale. Al centro del processo c’è la morte di un senzatetto di origini indiane "scelto" come bersaglio umano in un casolare abbandonato di Ceglie del Campo. Il nodo della capacità mentale La decisione dei giudici ribalta quanto stabilito in sede di udienza preliminare, quando la richiesta di accertamenti psichiatrici era stata respinta.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio del senzatetto a Bari: disposta la perizia psichiatrica per il 22enne Notizie correlate Omicidio Villa Pamphili, disposta la perizia psichiatrica per Francis KaufmannProsegue a Roma il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi mesi. Omicidio Berti, processo al via: disposta la perizia psichiatrica per la moglieIl processo per l'omicidio di Roberto Berti, l’81enne trovato morto il 23 novembre 2024 nella frazione di Razora, a Castel D'aiano, si apre con uno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Jacopo Musti, a Barletta fermato un altro senzatetto: Colpito tra indifferenza generale; Sviluppi sull'omicidio in Darsena a Ravenna. Indagini in corso: lite tra senzatetto, testimoni al vaglio e arma ancora ignota; Moussa Cisse ucciso per pochi euro, colpito alla gola con una bottiglia di vetro rotta; Omicidio di Moussa Cisse, da anni viveva a Ravenna: Un ragazzo buono e sorridente, abbandonato dalla società. Accusato di omicidio di un senzatetto a Bari, perizia su capacità intendere e volereCaso Nardev Singh a Bari: la Corte d'Assise dispone la perizia psichiatrica per Paolo Guglielmi, accusato di aver ucciso il senzatetto per ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘omicidio senzatetto’Caso Nardev Singh a Bari: la Corte d'Assise dispone la perizia psichiatrica per Paolo Guglielmi, accusato di aver ucciso il senzatetto per ... trmtv.it Corriere della Sera. . Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scat - facebook.com facebook Fermato un giovane di 17 anni per l'omicidio del 25enne Gabriele #Vaccaro a #Pavia: potrebbe esserci dietro una discussione per una ragazza nata in discoteca. x.com