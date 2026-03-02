A Bergamo, due giovani fratelli sono stati arrestati per spaccio di droga. Durante un intervento, uno dei due si è sbarazzato di uno zaino contenente 80 grammi di hashish quando ha visto gli agenti. L’arresto è avvenuto nel corso di un'operazione di polizia mirata al contrasto dello spaccio. I dettagli dell’operazione non sono stati ancora resi noti.

L’OPERAZIONE. Alla vista degli agenti, uno di loro s’è disfatto di uno zaino con 80 grammi di hashish. In casa altri 60, disposto l’obbligo di firma. Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo hanno arrestato due giovani fratelli italiani, di 20 e 22 anni, per spaccio in concorso. È successo nella serata di domenica 1° febbraio. In via Valle, a Monterosso, gli agenti hanno controllato uno dei due giovani, che alla vista degli operatori si è disfatto di uno zaino lanciandolo in un terreno adiacente. Recuperato, al suo interno sono stati trovati circa 80 grammi di hashish, di cui una parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, due giovani fratelli arrestati per spaccio

