Smantellata un' intera rete di spaccio con base operativa nel centro di Foligno arrestati 6 uomini

La polizia ha smantellato una rete di spaccio attiva nel cuore di Foligno, arrestando sei uomini tunisini. Le indagini hanno portato al sequestro di droga e di denaro contante, mentre una donna italiana è risultata coinvolta nelle attività illecite. Durante l’operazione, sono stati trovati quantitativi significativi di stupefacenti nascosti in diversi locali. Le autorità continuano a monitorare la zona per individuare eventuali complici o altri punti di distribuzione.

Sei arresti e ingenti sequestri di droga e denaro: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta a Foligno contro una rete di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto su richiesta della Procura, dopo mesi di indagini che hanno documentato un’attività di spaccio sistematica nel centro storico cittadino. Una rete di droga a Foligno Numeri e riscontri dell’attività di spaccio Perquisizioni e ulteriori sequestri Misure cautelari e provvedimenti Il ruolo di una cittadina italiana Una rete di droga a Foligno L’operazione si è svolta nelle prime ore della notte, quando gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

