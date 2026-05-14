Spaccio in casa droga e kit per il furto d' auto | 19enne ai domiciliari
Un giovane di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo un blitz che ha portato alla scoperta di droga e strumenti per il furto di auto all’interno della sua abitazione. Durante l’operazione sono stati trovati hashish, marijuana, oltre 700 euro in contanti e materiale destinato al confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Tra i materiali sequestrati anche strumenti specifici per il furto di veicoli, che erano nascosti all’interno della stessa abitazione.
SAN PIETRO VERNOTICO – Hashish, marijuana, oltre 700 euro in contanti, materiale per confezionamenti di dosi di droga ma anche “kit” per furti d'auto. È quanto rivenuto dai carabinieri in un’abitazione di San Pietro Vernotico utilizzata da un 19enne del posto. S.B. (queste le iniziali del suo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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