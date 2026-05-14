Spaccio in casa droga e kit per il furto d' auto | 19enne ai domiciliari

Un giovane di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo un blitz che ha portato alla scoperta di droga e strumenti per il furto di auto all’interno della sua abitazione. Durante l’operazione sono stati trovati hashish, marijuana, oltre 700 euro in contanti e materiale destinato al confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Tra i materiali sequestrati anche strumenti specifici per il furto di veicoli, che erano nascosti all’interno della stessa abitazione.

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