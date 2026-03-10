Nasconde in casa droga pronta per lo spaccio scattano i domiciliari

A Assisi, la polizia ha arrestato un ventottenne con l’accusa di aver nascosto in casa droga confezionata e pronta per lo spaccio. L’intervento è avvenuto durante una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

È successo ad Assisi. La perquisizione è stata disposta dalla Procura di Perugia nell’ambito di un’operazione antidroga Nasconde in casa droga confezionata e pronta per lo spaccio. È successo ad Assisi dove la polizia ha arrestato un ventottenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La polizia ha dato esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura di Perugia nell'ambito di un'operazione antidroga. Presso l'abitazione dell'uomo, ad Assisi, gli operatori hanno rinvenuto 50 grammi di hashish suddivisa in due panetti e frammenti, oltre a otto involucri confezionati. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Droga "confezionata" in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enneRinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I...

Droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 32enne tra Nesima e MisterbiancoI carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma domiciliato di fatto a Catania, con l’accusa di...

Approfondimenti e contenuti su Nasconde in casa droga pronta per lo...

Temi più discussi: Ponte San Pietro, nasconde in casa 200 chili di droga: arrestato 30enne; Piombino, nasconde droga nell'auto e a casa: denunciato; Barra, nasconde droga ed armi in casa: scoperto e arrestato; Lancia busta piena di droga dal terrazzo, ma i cani lo incastrano: arrestato pusher a Bari vecchia.

Ponte San Pietro, nasconde in casa 200 chili di droga: arrestato 30enneL’uomo, marocchino senza fissa dimora in Italia, è stato sorpreso dai Carabinieri nella bergamasca. I militari hanno sequestrato 47 chili di cocaina e 151 di hashish, per un valore di 6 milioni di eur ... ilgiorno.it

Roma, emporio della droga in casa: sequestrati oltre 40 kg di hashish e marijuana e più di 50mila euroRoma, scoperto emporio della droga in casa al Portuense: sequestrati oltre 40 kg tra hashish e marijuana e più di 50mila euro. Arresti in più zone ... affaritaliani.it

Sotto il maestoso Gran Sasso si nasconde un segreto scientifico da record mondiale. A 1400 metri di profondità, protetto da una montagna di roccia, si trova il laboratorio sotterraneo più grande del pianeta. Mentre turisti e alpinisti ammirano le vette abruzzesi, - facebook.com facebook

L’Iren Genova Quinto attende il Salerno, Bittarello non si nasconde: “Gara importante, stiamo concentrati” x.com